Из-за непогоды в аэропорту Южно-Сахалинска задержали три рейса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Авиарейсы из Южно-Сахалинска до Москвы, Комсомольска-на-Амуре и Шахтерска (центральная часть Сахалина) задержали во вторник утром из-за непогоды на территории Сахалинской области и Хабаровского края. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Южно-Сахалинска.

В понедельник циклон с западной части страны и циклон с Японского моря накрыли четыре региона Дальневосточного федерального округа (ДФО) - Приморье, Амурскую и Еврейскую автономную области, Хабаровский край. В регионах - сильные осадки и ветер. Свое влияние циклоны оказали и на Сахалин. На острове на 19 ноября прогнозировали сильный ветер и снег.

"Вылет в Шахтерск, Москву, Комсомольск-на-Амуре немного перенесен из-за метеоусловий", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что задержки пока незначительные, однако вылеты будут осуществляться по фактической погоде.

По информации аэропорта, вылета до Шахтерска сейчас ожидают 26 пассажиров, до Комсомольска-на-Амуре - 63. Информация по количеству пассажиров до Москвы пока не уточняется.

Сейчас в Южно-Сахалинске идет снег, скорость ветра достигает 12 м/с. Температура воздуха в городе минус два градуса.