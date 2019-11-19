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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

В годовщину ареста Карлоса Гона его адвокаты подвергли критике систему правосудия в Японии

Защитники считают, что бывший глава автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi был фактически взят ею "в заложники"

ТОКИО, 19 ноября. /ТАСС/. Адвокаты бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлоса Гона во вторник подвергли жесткой критике японскую систему правосудия и в очередной раз заявили о невиновности своего клиента. Об этом говорится в заявлении опубликованном адвокатами Гона по случаю годовщины его ареста.

"Бывший глава компании [Карлос Гон] невиновен и будет решительно противостоять всем обвинениям, которые противоречат истине", - говорится в заявлении адвокатов Карлоса Гона. Сторона защиты подвергла жесткой критике японскую систему правосудия, подчеркнув, что Гон был фактически взят ею "в заложники". "Система правосудия взяла [Карлоса Гона] в заложники и более четырех месяцев держала в одиночной камере, подвергая ежедневным многочасовым допросам", - говорится в сообщении.

Адвокаты бывшего главы франко-японского автомобильного альянса также считают, что японское правосудие назначило "совершенно бесчеловечные условия освобождения под залог", которые запрещают Карлосу Гону видеться супругой.

Экс-глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой 19 ноября прошлого года. Как утверждает следствие, Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более 80 млн долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно 4,5 млн долларов). Он должен находиться в своей токийской квартире и не имеет права встречаться даже с женой без соответствующего разрешения.

Теги
ЯпонияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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