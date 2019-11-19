В России появилась камера, отслеживающая движение водителя за рулем автомобиля

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Новые камеры, отслеживающие движение водителя за рулем автомобиля, появились в России. Об этом журналистам сообщил в понедельник глава Минтранса Евгений Дитрих.

"Яндексом" предложена новая камера, которая отслеживает поведение водителя в автомобиле, причем в отличие от распространенных образцов, которые отслеживают и предотвращают засыпание, реагируя на моргание водителя, на зевки, эта камера фиксирует отвлечение водителя", - сказал он в рамках форума, посвященного отрядам юных инспекторов движения.

По словам министра, такая камера была бы полезна в автомобилях такси или автобусах.

"Например, человек ухватился за мобильный телефон или начал крутиться, она подает звуковой сигнал. Данный формат позволяет инспектуру ГАИ дистанционно видеть, что там делает водитель, но также он полезен для массовой услуги такси или перевозки в автобусе, где интенсивность работы высокая", - заключил министр.