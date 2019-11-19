Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США якобы являвшийся другом Бутиной консультант признал вину в мошенничестве

Ранее прокуратура в Южной Дакоте предъявила Полу Эриксону обвинения в получении мошенническим путем примерно $2,3 млн и легализации незаконных доходов. В исковом заявлении дело Бутиной не упоминалось

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который, согласно утверждениям ряда американских СМИ, ранее состоял в романтических отношениях с россиянкой Марией Бутиной, признал вину в причастности к мошеннической схеме. Об этом говорится в документах, поступивших в понедельник в электронную базу федерального окружного суда в американском штате Южная Дакота.

На эту тему
Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

В феврале текущего года прокуратура в Южной Дакоте предъявила Эриксону обвинения в получении мошенническим путем примерно $2,3 млн и легализации незаконных доходов. Как заявляли представители властей, американец с 1996 года занимался финансовыми махинациями. Эриксон предлагал инвесторам вложить средства в его бизнес, обещая значительные доходы. Власти утверждали, что в действительности он расходовал деньги на личные нужды.

Как следует из заявления, поступившего в базу суда, Эриксон признал свою вину по двум пунктам обвинения из 11. Они касаются мошенничества и легализации незаконных доходов. Максимальное наказание по каждому из этих двух пунктов составляет 20 лет тюремного заключения. Размер штрафа может достигать суммарно $750 тыс. Прокуратура пока не уточняет, какого наказания для Эриксона она намерена добиваться.

В ходатайстве Эриксона, в частности, разъясняется, что он в 2017 году получил от одного из своих знакомых $100 тыс. Эриксон сказал тогда, что вложит эти деньги в свой бизнес. На самом деле он израсходовал указанные средства на иные нужды, а инвестор не получил прибыли. Указанные $100 тыс. Эриксон ему также не вернул. $1 тыс. из этой суммы он перевел на счет некого лица, имя которого не приводится. Указано, что имя данного лица на английском языке начинается на букву M, а фамилия - на букву B.

В базу суда поступили также иные материалы, касающиеся указанной договоренности между Эриксоном и прокуратурой. Доступ к ним в настоящее время имеют только стороны обвинения и защиты, а также суд. В исковом заявлении дело Бутиной не упоминалось.

Теги
США
Реклама на ТАСС
СМИ: принцессу Таиланда Сириндон госпитализировали для лечения ишемической болезни сердца
По данным Королевского дворца, принцесса страдала от боли в груди и неровного пульса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС