Родители ребенка-инвалида на Камчатке добились компенсации за нанесенный врачами вред

ТАСС, 19 ноября. Суд в Камчатском крае назначил родителям ребенка, ставшего инвалидом из-за неквалифицированных действий врачей в трех больницах региона, компенсацию в 6 млн рублей, сообщается на сайте прокуратуры Камчатского края.

По данным прокуратуры, через месяц после рождения ребенка родители мальчика обратились в детскую поликлинику № 1 г. Петропавловска-Камчатского в связи с появлением первых симптомов заболевания. Врачи перенаправили семью в краевую детскую больницу, затем - в инфекционную. За это время у ребенка случилось кровоизлияние в мозг.

"Мать и отец мальчика, родившегося в ноябре 2012 года, обратились в Петропавловск-Камчатский городской суд с иском к ГБУЗ "Камчатский краевой родильный дом № 1", ГБУЗ Камчатского края "Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 1", ГБУЗ "Камчатская краевая детская больница", ГБУЗ Камчатского края "Камчатская краевая детская инфекционная больница", министерству здравоохранения Камчатского края о взыскании компенсации морального вреда. Их требования основаны на том, что перечисленные медицинские учреждения некачественно оказали помощь ребенку, что привело к тяжелым последствиям для его здоровья, он стал инвалидом. В пользу истцов и пострадавшего ребенка со всех учреждений, кроме краевого роддома, взыскана компенсация морального вреда в равных размерах на общую сумму 6 млн. рублей", - говорится в сообщении.

У ребенка развились отклонения в общем состоянии, возникли проблемы со зрением, задержка речевого и психического развития и другие проблемы. Родители занимаются лечением ребенка уже на протяжении шести лет, выезжая для этого за пределы края.

"Обращаясь в суд с иском, родители указали, что причиной столь тяжелых последствий стало бездействие медицинского персонала учреждений, где наблюдался ребенок после рождения. Его ни разу не направляли для сдачи анализов на тромбоциты и свертываемость крови, на консультацию к гематологу, хотя основания для этого имелись. И родители своевременно обратились к врачам, увидев у малыша нездоровые симптомы", - уточняется в сообщении.

Как отмечается, в случае нехватки у медицинских учреждений средств для выплаты ущерба в 6 млн рублей, их будет выплачивать учредитель - министерство здравоохранения Камчатского края.