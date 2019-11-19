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На Чукотке формируют отряды каюров для помощи полицейским

Членов отряда включат в состав внештатных сотрудников полиции при органах внутренних дел, им выдадут соответствующие удостоверения

ТАСС, 19 ноября. Отряды каюров - опытных погонщиков на собачьих упряжках в условиях Крайнего Севера - начнут нести службу на Чукотке для помощи полицейским в обеспечении безопасности в труднодоступны районах автономной области. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте регионального управления МВД.

На вооружении местных полицейских есть проходимая снегоходная техника, но даже с ее помощью сотрудникам правоохранительных органов невозможно добраться до места преступления. Площадь округа составляет 721,5 тыс. кв. км, что является 4,2% территории Российской Федерации. Около половины территории Чукотки расположено за Полярным кругом. Здесь длительная морозная зима и короткое прохладное лето.

"На Чукотке появятся отряды каюров, которые будут помогать сотрудникам полиции. Члены отряда каюров будут включены в составы внештатных сотрудников полиции при органах внутренних дел с выдачей соответствующих удостоверений. Кроме того, среди каюров ежегодно будет проводиться конкурс, прототипом которого является всероссийский конкурс "Народный участковый", - говорится в сообщении.

Инициатором создания отряда каюров стал председатель совета старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки - Александр Омрыпкир. По его мнению, которое приводится в сообщении, среди простых жителей Чукотки есть люди, обладающие уникальными навыками езды на собачьих упряжках, чья помощь может быть неоценимой для полицейских.

Как сообщается пресс-служба УМВД, в советские годы в Чукотском районе в штате органов внутренних дел состояли милиционеры-каюры. В музее окружного управления МВД хранятся материалы об одном из отличившихся каюров - Алимбеке Добриеве.

Сколько будет создано таких групп каюров и в каких районах, пока не уточняется. Список кандидатов поступит в ведомство в ближайшее время.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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