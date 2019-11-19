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Власти Калифорнии подали в суд на крупнейшего в США производителя электронных сигарет

По мнению истцов, вопреки заявлениям Juul Labs о том, что ее продукция предназначается только для взрослых, компания "нацеливает свою рекламу" на несовершеннолетних

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Генпрокурор американского штата Калифорния Хавьер Бесерра и власти округа Лос-Анджелес в понедельник подали судебный иск к компании Juul Labs, которая является крупнейшим производителем электронных сигарет в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте генпрокурора.

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Как подчеркивается в документе, вопреки заявлениям компании относительно того, что ее продукция предназначается только для взрослых, Juul "нацеливает свою рекламу" на несовершеннолетних. Кроме того, по мнению истцов, она не уделяет достаточного внимания предупреждениям о том, какой вред организму может нанести употребление ее продукции. Как отмечается в заявлении, речь идет об опасности развития раковых заболеваний, рисках, касающихся пороков развития, а также о возможном вреде для репродуктивной системы человека.

В иске подчеркивается, что Juul не проводила надлежащих проверок возраста покупателей электронных сигарет, а также направляла материалы рекламного характера несовершеннолетним. Истцы требуют, чтобы компания прекратила нарушения и выплатила штраф, размер которого пока не определен.

Представители Juul распространили заявление, в котором отмечается, что целевой аудиторией для ее продукции являются взрослые. В компании подчеркнули, что она не пытается реализовать свою продукцию среди несовершеннолетних.

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