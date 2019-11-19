Трассу в Алтайском крае закрыли из-за плохой погоды

БАРНАУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Участок региональной трассы в Алтайском крае закрыли из-за погодных условий и ограничения видимости, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГИБДД по региону.

"В 10:15 (06:15 мск) по решению КГКУ "Алтайавтодор" в связи с ухудшением погодных условий и в целях снижения рисков возникновения ДТП временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге Бийск - Усятское - Соусканиха - Верх-Кажа с 37 по 82 км. Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки", - сообщили в ведомстве.

В ГИБДД подчеркивают, что водителям настоятельно рекомендуют воздержаться от дальних поездок, а в случае необходимости использовать железнодорожный транспорт.

По данным ГУ МЧС по региону, в Алтайском крае 19 ноября снег, мокрый снег, метели, на дорогах гололед и снежные заносы. Возможно усиление ветра до 15 м/с, в южных районах - до 20 м/с.

В ночь с 18 на 19 ноября в регионе уже перекрывали трассу из-за непогоды - ограничение движения для грузовиков вводили из-за сильной метели на участке автодороги Р-256 "Чуйский тракт". В 06:00 по местному времени ограничение сняли.