"Ъ": МВД и Минэкономразвития согласовали систему продажи "красивых" номеров

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. МВД и Минэкономразвития договорились о продаже "красивых" автомобильных номеров через портал госуслуг и на аукционах. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

В октябре начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Роман Мишуров рассказал о существовании двух концепций продажи госномеров. МВД предлагало организовать процесс через портал госуслуг, где водитель сможет выбрать комбинацию из числа свободных номеров и приобрести госзнак по повышенному, но фиксированному тарифу. Минэкономики, в свою очередь, предлагало выставлять "красивые" номера на аукционы.

По информации "Коммерсанта", ведомства договорились использовать для реализации номеров оба способа.