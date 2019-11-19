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Мэр Петропавловска-Камчатского госпитализирован

Другие данные о состоянии Виталия Иваненко не приводятся

ТАСС, 19 ноября. Глава администрации Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко госпитализирован, эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе мэрии.

"Факт госпитализации Виталия Иваненко в 1-ю городскую больницу подтверждаем. Это произошло в понедельник. Обязанности главы города исполняет Юлия Иванова, его первый заместитель", - сообщили в пресс-службе в ответ на запрос ТАСС.

Там добавили, что пока информации о состоянии Иваненко нет. По данным местных СМИ, мэр госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Теги
РоссияКамчатский край
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