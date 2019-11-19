В Думе создали рабочую группу по совершенствованию инициативы о возвращении вытрезвителей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на заседании во вторник принял решение создать рабочую группу по совершенствованию законопроекта о возвращении в России системы вытрезвителей.

По словам главы комитета Алексея Диденко, в состав рабочей группы войдут представители фракций, Минздрава, МВД, а также сенаторы - авторы инициативы. Рабочая группа планирует провести первое заседание до конца года, продолжил он, ее задачей станет подготовка поправок ко второму чтению документа.

Законопроект предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе муниципально-частного партнерства: в таком случае может появиться возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители. Правом определять общие правила организации их деятельности предлагается наделить правительство РФ.

5 ноября Госдума приняла документ в первом чтении.