Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Италии представили законопроект о защите прав собак

Теперь в случае развода хозяев суд должен решать, с кем из бывших супругов останется питомец

РИМ, 19 ноября. /ТАСС/. Законопроект, в котором четко прописывается, что домашние животные - "не предметы, а живые существа", поступил на рассмотрение парламентской комиссии по юстиции и правосудию. Как указывает агентство ANSA, такое закрепленное в законодательстве положение фактически приравнивает права собак (и кошек) к правам детей.

Так, в случае развода суд должен решать, с кем из бывших супругов останется питомец. Законопроект, предложенный двумя женщинами-депутатами от одной из правящих партий - Демократической, - также предусматривает снятие запрета на вход собак в общественные учреждения, школы, общественный транспорт и церкви. Таким образом предполагается, что собаки смогут посещать воскресную мессу вместе с религиозными хозяевами.

В случае одобрения такой нормы изменения внесут в гражданский кодекс, в котором статус домашних животных будет определяться как "существ, обладающих чувствами". В связи с этим им необходимо обеспечивать "право на достойную жизнь, здоровье и существование в соответствии с их потребностями", как указано в конституции. В этом же законопроекте прописывается норма, запрещающая при отсутствии особых условий отлучать животных от своих хозяев. В случае смерти хозяина заботу о его питомце обязаны брать на себя родственники.

Кроме того, текст законопроекта содержит большую часть, посвященную собакам, находящимся на службе, например, в полиции. Так, всем вышедшим на пенсию псам должна в обязательном порядке выплачиваться пожизненная пенсия.

В Италии уже действуют законы, предполагающие суровые наказания и штрафы за плохое обращение с животными. В последние годы в законодательстве были сделаны серьезные поблажки в отношении перевозки собак по железной дороге и в общественном транспорте, а также посещения моря. На побережьях, которые ранее были закрыты для собак, теперь есть специальные собачьи пляжи. За последние годы в десятки раз увеличилось число гостиничных структур, принимающих животных.

Теги
Италия
Реклама на ТАСС
Первое на Дальнем Востоке детское отделение паллиативной помощи открылось в Приморье
На закупку необходимого оборудования из федерального и краевого бюджета было направлено более 19 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС