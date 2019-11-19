Юрия Соломина госпитализировали в Москве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин госпитализирован, его состоянии стабильное. Об этом сообщила во вторник ТАСС директор Малого театра Тамара Михайлова.

"Юрий Мефодьевич госпитализирован, была высокая температура, сейчас состояние стабилизировалось. Врачи говорят, что все в порядке, вовремя все сделали", - сказала она.

По словам директора театра, актер находится в обычной палате, но о выписке пока речь не идет.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. Народный артист СССР (1988), лауреат Государственной премии РФ (2001). Художественный руководитель Государственного академического Малого театра. Снимался в таких фильмах, как "Адъютант его превосходительства", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить".