Кабмин согласовал кандидатуру на пост директора научно-технологического центра "Сириус"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ согласовало назначение Андрея Столярова на должность генерального директора инновационного научно-технологического центра "Сириус". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Согласовать назначение образовательным фондом "Талант и успех" Столярова Андрея Олеговича на должность генерального директора фонда "Инновационный научно-технологический центр "Сириус", - говорится в тексте распоряжения от 16 ноября, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Ранее было опубликовано постановление правительства РФ о создании инновационно-научного центра "Сириус" в Сочи. Центр будет развивать цифровые, интеллектуальные, производственные технологии, роботизированные системы, заниматься созданием систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. Также там будут проводиться исследования в сфере наук о жизни, включая генетику, иммунобиологию, биомедицину, вычислительную биологию. Центр будет проводить междисциплинарные изыскания, в том числе в области педагогических и когнитивных наук.