Всероссийский конкурс для педагогов "Учитель будущего" начался в Москве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" открыла конкурс среди педагогов "Учитель будущего". Об этом заявил во вторник гендиректор АНО Алексей Комиссаров на церемонии старта проекта.

"Мы сегодня запускаем 22-й конкурс в рамках платформы "Россия - страна возможностей". Этот проект для нас особенный - эта инициатива самих участников, которая была высказана этим летом на форуме "Территория смыслов", который прошел на базе Мастерской управления "Сенеж", - сказал Комиссаров.

Он добавил, проект охватит всю страну. "Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб - без ограничений по возрасту и стажу", - подчеркнул он.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова на церемонии запуска проекта подчеркнула, что российское образование совершенствуется и развивается. "Очень часто говорят, что что-то у нас не так в образовании. Но я хочу сказать, что все-таки это неправильное мнение. Мы очень четко движемся вперед, мы знаем, к чем мы стремимся, мы понимаем, что учителя также должны совершенствоваться", - сказала она.

Голикова отметила, что такие конкурсы, как "Учитель будущего", предоставляют возможность педагогам совершенствовать свои навыки. "Умения, старания и навыки, которые вы должны продемонстрировать, безусловно, дадут вам возможность дальше работать на более продвинутой основе с нашими детьми", - подчеркнула она.

Этапы конкурса

Конкурс "Учитель будущего" реализуется в рамках нацпроекта "Образование". Заявочная кампания конкурса началась 19 ноября и продлится до 31 декабря. В состязании участвуют команды учителей по три человека.

Отборочный этап в форме онлайн-тестирования, пройдет в январе 2020 года и будет состоять из трех блоков: вопросы по учебным дисциплинам и методикам преподавания, вопросы по психологии и педагогике, а также тест по русскому языку. Баллы, полученные каждым участником, будут суммироваться с баллами других членов команды, на основании этого будут определены команды, прошедшие в окружные полуфиналы, уточнили организаторы.

Участниками финала, который запланирован на апрель 2020 года, станут 100 команд учителей. Среди финалистов будут определены 30 команд победителей. В течение следующего учебного года они получат возможность работать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений.

Кроме того, по итогам конкурса предлагается сформировать сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления "Сенеж" - образовательного центра АНО "Россия - страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования, подчеркнули в пресс-службе АНО.

О платформе

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.