Система "Эра-Глонасс" содействует спасению до 4 тыс. человек в год

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Внедрение системы "Эра-Глонасс" позволяет спасать в год до 4 тыс. человек, попавших в ДТП. Об этом сказал во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на IX Международном конгрессе "Эра-Глонасс".

"Трудно считать человеческие жизни. Но по подсчетам специалистов, система "Эра-Глонасс" позволяет спасать в год от 3 до 4 тыс. человек", - сказал он.

Как отметил Иванов, на сегодняшний день около 4,6 млн автомобилей оборудованы кнопками SOS. При этом за 2019 год в систему поступило около 26 тыс. вызовов, из них 17 тыс. - в автоматическом режиме. Это означает, что люди, попавшие в ДТП, находились без сознания или в тяжелом состоянии.

Государственная автоматизированная система "Эра-Глонасс" обеспечивает оперативное получение информации о ДТП. Система в автоматическом режиме связывается с оператором в случае аварии, чтобы направить помощь, а также позволяет водителю связаться со службой поддержки в случае необходимости.

Согласно техрегламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который действует с 2017 года, на все выпускаемые, а также ввозимые в Россию автомобили должна быть установлена система "Эра-Глонасс".