Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Система "Эра-Глонасс" содействует спасению до 4 тыс. человек в год

На сегодняшний день около 4,6 млн автомобилей оборудованы кнопками SOS

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Внедрение системы "Эра-Глонасс" позволяет спасать в год до 4 тыс. человек, попавших в ДТП. Об этом сказал во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на IX Международном конгрессе "Эра-Глонасс".

"Трудно считать человеческие жизни. Но по подсчетам специалистов, система "Эра-Глонасс" позволяет спасать в год от 3 до 4 тыс. человек", - сказал он.

Как отметил Иванов, на сегодняшний день около 4,6 млн автомобилей оборудованы кнопками SOS. При этом за 2019 год в систему поступило около 26 тыс. вызовов, из них 17 тыс. - в автоматическом режиме. Это означает, что люди, попавшие в ДТП, находились без сознания или в тяжелом состоянии.

Государственная автоматизированная система "Эра-Глонасс" обеспечивает оперативное получение информации о ДТП. Система в автоматическом режиме связывается с оператором в случае аварии, чтобы направить помощь, а также позволяет водителю связаться со службой поддержки в случае необходимости.

Согласно техрегламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который действует с 2017 года, на все выпускаемые, а также ввозимые в Россию автомобили должна быть установлена система "Эра-Глонасс".

Теги
Иванов, Сергей БорисовичРоссия
Реклама на ТАСС
Десять владимирских школьников заболели пневмонией
Школу закрыли на карантин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС