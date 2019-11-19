В МХТ им. Чехова опровергли данные о госпитализации Игоря Верника

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Народный артист РФ Игорь Верник, о госпитализации которого сообщалось ранее в одном из Telegram-каналов, чувствует себя хорошо и не нуждается в стационарном лечении. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе МХТ им. Чехова, где работает актер.

Ранее Telegram-канал "112" сообщал, что Верник госпитализирован в одну из столичных клиник с острым панкреатитом.

"Все это ложные сведения, Игорь [Верник] находится дома. Никаких госпитализаций не было, все в порядке", - сказали в пресс-службе.

В театре уточнили, что в понедельник актер отыграл в спектакле "№13D" в МХТ им. Чехова.

8 ноября Верник был доставлен в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза, но госпитализация ему не понадобилась.

Игорь Верник родился 11 октября 1963 года в Москве. В 1984 году окончил Школу-студию МХАТ (курс И. Тарханова). В 1986 году был принят в труппу МХАТ им. А. П. Чехова. Играл в спектаклях в постановке Анатолия Эфроса, Олега Ефремова, Романа Виктюка, Адольфа Шапиро, Тадаси Судзуки, Евгения Писарева, Константина Богомолова. В 2014 году в составе творческой группы спектакля Владимира Машкова "№ 13D" был удостоен премии Олега Табакова. В том же году за роль Ричарда Уилли из этого спектакля награжден театральной премией газеты "Московский комсомолец". Лауреат премии имени Олега Янковского "Творческое открытие" (фестиваль "Черешневый лес", 2017) - за роль Дракона в спектакле МХТ "Дракон" в постановке Константина Богомолова. Работает на телевидении и радио, много снимается в кино. Является соучредителем Фонда поддержки деятелей искусства "Артист".