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Аксенов поручил изменить порядок включения отопления в Крыму

В учреждениях образования и здравоохранения, а также в жилых домах будут включать исходя из средней температуры в помещениях, а не на улице

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Отопление в учреждениях образования и здравоохранения, а также в жилых домах в Крыму будут включать исходя из средней температуры в помещениях, а не на улице. Поручение изменить порядок подачи тепла во вторник на заседании совета министров Крыма дал глава республики Сергей Аксенов.

"Поменяйте, пожалуйста, формулу и порядок, при котором производится включение отопления. На сегодняшний день мы ожидаем температуру 8 градусов в течение трех дней, после чего только отопление включается. К сожалению, видим по динамике, что может быть две недели 10 градусов плюсом. [Глава правительства региона] Юрий Михайлович [Гоцанюк], буквально в течение следующей недели. С тем, чтобы по внутренней температуре в помещениях регулировать включение отопления", - сказал Аксенов.

В большинстве социальных объектов в Крыму отопительный сезон стартовал в середине октября, когда в регионе началось первое осеннее похолодание. К началу ноября тепло подали и в жилой сектор Крыма. Похолодание сменилось оттепелью, температура днем превышала 20 градусов.

По данным крымского гидрометцентра, во вторник днем в Симферополе ожидается 14-16 градусов тепла, 20 ноября - 9-11 градусов, а в ночь на 21 ноября возможны заморозки до минус 2.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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