Комитет Думы поддержал введение штрафа за курение электронных сигарет в запрещенных местах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, который распространяет штрафы за курение табака в запрещенных местах на электронные сигареты и кальяны. Авторами этой инициативы выступили члены Совета Федерации во главе с Валерием Рязанским.

В частности, статью 6.24 Кодекса об административных правонарушениях предлагается дополнить словами "нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, использования электронных курительных изделий и кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Штраф остается прежним: от 500 до 1 тыс. рублей. При этом за курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке придется заплатить от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Также законопроектом вводится наказание за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами, аналогичное действующим штрафам за такое же нарушение в отношении табачной продукции: для граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кроме того, в так называемом антитабачном законе планируется дополнить понятийный аппарат терминами "электронное табачное изделие" и "кальян", а также "распространить на них отдельные действующие требования и ограничения к табачной продукции", пояснил журналистам зампред комитета Леонид Огуль. Под "электронным табачным изделием" законопроект подразумевает "устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости или табака".

Парламентарий напомнил, что Всемирная организация здравоохранения призывает все страны ввести ограничения для всех типов электронных сигает, потому что негативные последствия их курения стали проявляться в виде болезней. "В США, например, зафиксированы более тысячи случаев болезни легких и 20 случаев смертей от вейпов, как утверждают американские врачи", - сказал он. "Или, например, курительные системы iQOS, которые позиционируют как менее вредное изделие по сравнению с табаком, потому что в данном случае табак не горит, а нагревается. Но эта безопасность тоже мифическая", - подчеркнул политик.

По его словам, "ни один из симуляторов курения не может претендовать на звание изделий, которые уменьшают риск заболеваний, связанных с табаком, а значит, и ограничения для них должны быть такие же". "Бесконтрольный оборот заменителей сигарет пора прекратить, как и их продажу несовершеннолетним", - уверен Огуль.