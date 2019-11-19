Мобильное приложение с информацией о знаковых местах Дербента появится до конца года

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. Компания "Цифровизация" выиграла аукцион на разработку мобильного приложения для города Дербент, содержащего информацию о знаковых местах города и предлагающего пользователям интересные маршруты передвижения, говорится на сайте госзакупок. Приложение должно быть разработано до 16 декабря.

"На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе <...> контракт заключается с участником - общество с ограниченной ответственностью "Цифровизация", - говорится в протоколе подведения итогов аукциона.

Начальная цена контракта составляла более 9,6 млн рублей, в конкурсе участвовали еще 4 компании. Компания, признанная победителем аукциона, предложила исполнить его за 9 млн рублей.

Согласно аукционной документации, приложение должно предоставлять возможность местным жителям и гостям города выстраивать наиболее интересные маршруты в интерактивной карте и получать информацию о знаковых местах, связанных с историей Дербента. Подрядчик также должен обеспечить публикацию мобильного приложения в магазинах приложений Apple AppStore и Google Play Market для бесплатного распространения на неограниченной территории.

Дербент - один из древнейших городов России, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. Одна из известнейших достопримечательностей города - цитадель Нарын-Кала.