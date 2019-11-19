Всероссийский правовой диктант пройдет с 3 по 10 декабря

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ассоциация юристов РФ (АЮР) проведет всероссийский правовой диктант в этом году с 3 по 10 декабря. Об этом во вторник сообщила пресс-служба сопредседателя АЮР, главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

"В течение недели, с 3 по 10 декабря 2019 года, любой желающий в возрасте от 14 лет может принять участие в написании III Всероссийского правового (юридического) диктанта и проверить свои познания в юриспруденции. Основными задачами диктанта являются повышение уровня правовой культуры и мотивации населения в изучении права", - говорится в релизе.

В пресс-службе подчеркнули, что диктант стартует 3 декабря, так как в этот день российские юристы отмечают свой профессиональный праздник. "Протестировать свою правовую грамотность можно будет на сайте юрдиктант.рф. Сейчас на нем доступна общая информация, задания появятся в момент старта акции. Участникам будет предложено в формате теста ответить на 40 вопросов за 60 минут", - отмечается в пресс-релизе.

Площадки для очного написания диктанта во всех регионах страны откроются днем 6 декабря, сообщили в пресс-службе. "В Москве местом проведения очного этапа традиционно выступит Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)", - говорится в документе.

Соорганизаторами диктанта являются Ассоциация юристов России и общероссийская общественная организация "Деловая Россия". Кроме того, партнерами акции выступили Министерство иностранных дел РФ, "Российская газета", Росреестр, МГЮА и Европейская юридическая служба.

В 2017 году правовой диктант написали 55 тыс. человек, а в 2018 году - 165 тыс. В этом году организаторы рассчитывают привлечь к участию в акции не менее 200 тыс. человек. Каждый участник диктанта получит сертификат с результатом прохождения теста. После завершения акции на сайте откроется доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.