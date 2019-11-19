Власти Удмуртии разработают стратегию поддержки "серебряных" волонтеров

ИЖЕВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртии по итогам первого Форума наставников, который начался в республике во вторник, разработают стратегию поддержки "серебряных" волонтеров, сообщила журналистам вице-премьер региона Анастасия Муталенко.

"Серебряные" волонтеры - это добровольцы пенсионного возраста, которые безвозмездно участвуют в решении социальных, культурных, экономических и экологических проблем.

"У нас нет единой стратегии, единого понимания, какие нужно принимать республиканские меры, чтобы помочь ["серебряным" волонтерам], их поддержать. <…> Когда спрашиваешь наши учреждения - социальные или детские дома, - то в каждом детском доме есть несколько пенсионеров абсолютно разного возраста, которые помогают и в жизни социального учреждения участвуют, но мы их не знаем, они не знают о нас. Важно собрать их на одной площадке, послушать, услышать, как они хотят участвовать в жизни республики. Как раз такая стратегия [поддержки] будет выбрана по итогам форума", - сказала Муталенко.

Как уточнила первый замминистра социальной политики и труда региона Ольга Лубнина, в Удмуртии зарегистрировано около 150 "серебряных" волонтеров, но власти ставят перед собой задачу распространить данную практику на всю республику, расширить круг приверженцев активного долголетия.

"Сегодня на форуме будет порядка 300 участников, это представители из муниципальных образований, учреждений разной подведомственности и самое главное это "серебряные волонтеры", которые могут активно высказать свою позицию", - пояснила Лубнина.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.