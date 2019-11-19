Минздрав запустил сайт для иностранцев, планирующих лечиться в России

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минздрав РФ разработал и запустил специальный сайт для иностранных граждан, желающих пройти лечение в России. Об этом сообщил во вторник директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью министерства Сергей Муравьев.

"В разработке профильный сайт russiamedtravel.ru, где будет находиться информация о всех медицинских организациях, участвующих в реализации проекта, а также сопутствующая информация для иностранных граждан, планирующих приехать на лечение в Россию", - сказал он, уточнив, что ресурс работает с 1 ноября 2019 года и постепенно будет наращивать свою мощность.

Кроме того, справочная информация о ресурсе будет представлена на сайтах посольств и российских консульствах за рубежом. "Это будет представлено в наших культурных центрах за рубежом и в рамках Россотрудничества за рубежом. И мы планируем, конечно, это на сайтах посольств", - отметил он.