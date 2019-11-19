Семья из Приморья примет двух эвакуированных из Ирака детей

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Семья в Приморском крае примет двух эвакуированных из Ирака детей, все необходимые документы уже оформлены, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Вечером в понедельник в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился спецборт МЧС из Ирака, который доставил на Родину 32 ребенка в возрасте от года до девяти лет. Всех детей обнаружили в тюрьмах и приютах Багдада. Сразу после прилета их привезли в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава РФ, где им предстоит пройти комплексное обследование.

"В Приморье едут двое детей дошкольного возраста. Их тут ждет родная бабушка, которая возьмет их под опеку. Все соответствующие документы подготовлены еще летом", - уточнили в пресс-службе.

Уполномоченная при губернаторе региона по правам ребенка Ирина Медведева сообщила ТАСС, что в Приморский край должны приехать две сестры, пока неизвестно, когда именно дети прибудут в регион. Сейчас они находятся в Москве, где проходят обследование. "По мере состояния их здоровья они будут привезены в Приморье, решение, скорее всего, будет за медиками", - сказала она. Документы еще летом помогали готовить детский омбудсмен и служба опеки, в дальнейшем, если семье понадобится помощь уполномоченного, они ее получат.