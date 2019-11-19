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Дело полковника Захарченко

Адвокат уточнил колонию, куда этапировали экс-полковника МВД Захарченко

Его этапировали в колонию №18 в мордовском поселке Потьма

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, осужденного на 12,5 года заключения, этапировали из СИЗО в колонию №18 в мордовском поселке Потьма для отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Горбатенко.

Ранее источник ТАСС сообщал, что Захарченко будет отбывать наказание в Мордовии в поселке Леплей в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. "Мне сообщили в спецчасти следственного изолятора №4, что его направили в Мордовию в исправительную колонию №18, это поселок Потьма. Меня эта информация крайне удивила, потому что бывших сотрудников правоохранительных органов обычно направляют в ИК №5. Будем уточнять эту ситуацию, я направлю официальный запрос в УФСИН по Москве. Могут везти [в колонию] месяц, а могут и неделю, это зависит от желания различных лиц", - отметил Горбатенко.

Ранее адвокат Захарченко сообщал, что обжалует в суде решение администрации СИЗО о признании его склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов. Он пояснил, что за время нахождения Захарченко в СИЗО никаких инцидентов не было.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 млн 990 тыс. рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор до 12,5 года лишения свободы.

Теги
РоссияДело полковника Захарченко
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