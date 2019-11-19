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Главный нарколог Москвы не видит в скором будущем курение марихуаны в медицинских целях

По словам Евгения Брюна, курение конопли вызывает психозы и плохо поддается лечению

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Исследования об использовании марихуаны в медицинских целях по примеру европейских стран, Америки и Канады пока не доказали свою эффективность, поэтому говорить о ее легализации в РФ преждевременно. Об этом журналистам во вторник заявил главный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн.

"Курение марихуаны ничуть не лучше курения табака со всеми вытекающими канцерогенными последствиями. Если при курении табака редко бывают психозы - один на миллионы, то при курении конопли психозы будут возникать в 1-3% случаев. Психозы тяжелые, шизофреноподобные, которые плохо лечатся и, по сути, инвалидизируют человека, поэтому ни о какой бы то ни было легализации говорить не приходится, - отметил эксперт. - С другой стороны, сейчас проводятся достаточно серьезные исследования по медицинскому использованию конопли и поиск тех вариантов каннабиоидов, не вызывающих побочных эффектов".

По его словам, "эти исследования находятся в самом начале, никто не знает, чем они закончатся, поэтому говорить об использовании в медицинских целях марихуаны в нашей стране пока тоже не приходится".

Брюн уточнил, что в Америке, Канаде и ряде стран Европы коноплю дают неизлечимо больным пациентам в хосписах: "Тоже спорная история, а может быть, это ускоряет уход больных". "Больше ста лет назад конопля и опиаты входили в Британскую фармакопею, ими лечили депрессии, психические расстройства. Потом человечество поняло, что вред, наносимый этими веществами, превышает пользу. В 1909 году в рамках Шанхайской конференции семь стран, в том числе Россия, договорились, что ряд наркотиков запрещают к свободному использованию", - напомнил эксперт.

В 2018 году власти Канады одобрили законопроект о легализации марихуаны и дали зеленый свет ее использованию в так называемых рекреационных целях. Сделав марихуану легко доступной для лиц старше 18 лет, канадцы фактически приравняли наркотик к алкоголю и табаку. При этом антинаркотические конвенции ООН допускают производство и использование наркотиков исключительно в медицинских и научных целях.

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