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ЕСПЧ присудил Развозжаеву и Удальцову €24 тыс. в деле против России и Украины

Власти России должны выплатить €11 тыс. Леониду Развозжаеву и €9 тыс. - Сергею Удальцову. Со стороны Украины суд потребовал еще €4 тыс. в качестве компенсации Развозжаеву

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что власти России и Украины должны выплатить более €24 тыс. в качестве компенсаций координатору Левого фронта Сергею Удальцову и помощнику депутата Госдумы Леониду Развозжаеву, проходившим по делу о беспорядках в ходе акций протеста на Болотной площади в Москве в 2012 году. Об этом говорится в опубликованном во вторник решении инстанции.

В частности, власти РФ должны выплатить €11 тыс. Развозжаеву и €9 тыс. - Удальцову. При этом со стороны Украины суд потребовал еще €4 тыс. в качестве компенсации помощнику депутата.

"Единогласно принимаются жалобы первого заявителя [Развозжаева] относительно его похищения и отказа со стороны России и Украины провести эффективное расследование его утверждений о незаконном лишении свободы и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения", - гласит вердикт. В нем отмечается, что таким образом Россия и Украина нарушили статьи 3 и 5 Европейской конвенции о правах человека.

"Для нас особенно важно, что ЕСПЧ признал РФ виновной в нарушении п. 1 ст. 6 Европейской конвенции [о праве на справедливое судебное разбирательство]. Это связано с тем, что обвинение Удальцову и Развозжаеву строится на показаниях единственного свидетеля, который заключил сделку со следствием", - сообщил ТАСС адвокат Развозжаева Дмитрий Аграновский. По его словам, в Верховном суде есть практика отмены обвинительных приговоров после решения ЕСПЧ в том случае, если обвиняемый продолжает испытывать неудобства в связи с приговором. "В данном случае на Удальцова наложен прокурорский надзор, так что он испытывает эти неудобства", - отметил юрист.

После событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция на Болотной площади столицы переросла в столкновения с полицией и массовые беспорядки, был возбужден ряд дел. В тот день за противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали около 30 полицейских, еще несколько десятков человек были ранены. 24 июля 2014 года Мосгорсуд признал Удальцова и Развозжаева виновными в попытке организации массовых беспорядков и приговорил их к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Защита попыталась обжаловать приговор в Верховном суде России, однако в марте 2015 года он сохранил его в силе.

Согласно материалам следствия, Развозжаев, зная о проводимой в отношении него проверке, решил скрыться от следственных органов РФ на территории Украины, но позднее вернулся в Москву из Киева на такси. Однако защита помощника депутата утверждает, что его похитили на Украине и насильно доставили в Россию.

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