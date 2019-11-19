Госдума заморозила индексацию довольствия военных, учитываемого при исчислении пенсий

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который вновь замораживает на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий. Документ внесен правительством РФ и входит в так называемый пакет бюджетообразующих законов.

В частности, до 1 января 2021 года приостанавливается действие нормы закона, согласно которой "денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера". Вместо этого закон сохраняет размер денежного довольствия, "учитываемого при исчислении пенсии, на прежнем уровне, установленном с 1 октября 2019 года, то есть 73,68% от денежного довольствия".

Профильный думский комитет по обороне ранее указал в своем заключении, что с 2014 года по 2016 год "прибавка к военной пенсии" за счет роста понижающего коэффициента "не покрывала даже уровень инфляции, не говоря уже о выполнении указа" главы государства. Согласно расчетам парламентариев, "недоиндексация на сегодняшний день составляет 20% (то есть пятую часть от суммы военной пенсии)". Это привело к тому, что "размер военных пенсий рядового и сержантского состава практически сравнялся с размером страховых (трудовых) пенсий", констатировали в комитете. При этом "за счет понижающего коэффициента экономия бюджета с 2012 года по 2019 год составила порядка 2,8 трлн рублей", подчеркивается в заключении.