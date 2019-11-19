Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.

Изменения внесены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", где прописан запрет на использование нацистской атрибутики или символики как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах. Депутаты установили, что это ограничение не будет распространяться на случаи демонстрации фашистской символики, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма". Аналогичным образом скорректирован закон "О противодействии экстремистской деятельности".

"Мы убираем очень серьезный общественный раздражитель, - сказала журналистам во вторник один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. "Норма, которую мы исправляем данным законопроектом, наверняка принималась из самых благих побуждений, но со значительной степенью недомыслия, - констатировала она. - Никто в тот момент не дал себе труда задуматься, к чему приведет полный запрет на демонстрацию нацистской символики". "Как мы поступим с фильмами о Великой Отечественной войне, в том числе входящими в золотой фонд нашего кинематографа, что будет с документальной кинохроникой, фотографиями, советскими плакатами, карикатурами Кукрыниксов и прочим визуальным рядом, где присутствует свастика?" - задала она вопрос.

В результате возникла правовая коллизия, которая на протяжении последних лет является для общества серьезным раздражителем, считает политик. Она напомнила, что каждый случай привлечения людей к ответственности за публикацию снимка с Парада Победы или антифашистского плаката попадает в СМИ, вызывает волну возмущения или еще хуже - насмешек и издевательств. "Сегодня мы, наконец, убираем этот кусок абсурда из нашей жизни", - акцентировала внимание депутат.

"Наши люди хотят чтить воевавших предков, хотят нести память о Великой Отечественной войне, а делать это визуальным способом, избегая нацистской символики, практически невозможно, - считает Ямпольская. - Кадры из советских фильмов, плакаты, фотографии военных лет, безусловно, формируют негативное отношение к идеологии нацизма". Что касается более спорных случаев, то решение должен принимать суд, добавила она, выразив уверенность, что таковых будет немного.

Глава комитета также предупредила, что в ближайшее время необходимо будет внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и отменить наказание за использование нацистской символики без ее пропаганды. Такой законопроект внесен и подготовлен к рассмотрению комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству.