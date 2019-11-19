Госдума приняла закон о выплатах врачам за раннее выявление онкологических заболеваний

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым предусматривается выделение средств на выплаты врачам за выявление у граждан онкологических заболеваний на ранних стадиях.

В частности, предполагается "предоставление межбюджетных трансфертов на выплаты стимулирующего характера, прежде всего за выявление ранних стадий онкологических заболеваний во время профилактических осмотров и диспансеризаций". Всего на это планируется направлять 1,2 млрд рублей в год, пояснял ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Кроме того, уточняется источник софинансирования расходов регионов на высокотехнологичную медицинскую помощь, которая не вошла в базовую программу ОМС. Ранее эти расходы осуществлялись из федерального Фонда обязательного медицинского страхования, после вступления в силу закона они будут обеспечиваться из федерального бюджета.

В частности, с 2020 года из федерального бюджета будет выделяться субсидия в сумме 6,24 млрд рублей. "Такая мера позволит высвободить средства ОМС на оказание первичной медицинской помощи и обычной специализированной помощи", - отмечал Огуль.

Также в соответствии с законом будут осуществляться трансферты на выполнение указов президента РФ, прежде всего направленные на решение вопроса кадрового дефицита, в частности, на выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу. "В ближайшие три года на это будет направлено почти 63 млрд рублей", - уточнил парламентарий.

В конце июля этого года главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн поддержал идею ведомства премировать медицинских работников за выявление онкологических заболеваний у пациентов, проходящих диспансеризацию или профосмотр. Согласно проекту постановления правительства, зарегистрированному министерством, за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден, планируется платить 1 тыс. рублей - по 500 рублей ответственному за организацию обследования и назначившему диагностику.