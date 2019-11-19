Минздрав надеется на скорое одобрение штрафов за курение вейпов в неположенных местах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минздрав России рассчитывает на рассмотрение Госдумой в ближайшее время законопроекта, предлагающего распространить штрафы за курение табака в неположенных местах на электронные сигареты, вейпы и кальяны. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

"Мы рассчитываем на максимально скорое рассмотрение этого законопроекта Государственной думой, потому что он является законопроектом первостепенной важности в области общественного здоровья. Поскольку сегодня во всем мире фиксируется рост потребления электронных сигарет, и защита несовершеннолетних, защита молодых, которые часто являются потребителями данной продукции, является вопросом первостепенной важности", - сказал Салагай.

Он подчеркнул, что электронные сигареты не помогут отказаться от курения. "Напротив, очень часто они становятся способом вовлечения людей в никотиновую зависимость", - добавил замминистра.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, а также сенаторы Эдуард Исаков и Лариса Тюрина внесли законопроект о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в том числе о запрете их употребления в общественных местах и запрете продавать их несовершеннолетним. Профильный комитет Госдумы по охране здоровья во вторник рекомендовал палате принять документ в первом чтении.