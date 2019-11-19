Минздрав не обсуждает инициативу увеличения возраста продажи сигарет

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Инициатива о повышении возраста для продажи сигарет не обсуждается в Минздраве РФ. Об этом во вторник сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн допустил возможное повышение возраста, с которого разрешается покупать сигареты.

"Сегодня такая инициатива в юридической плоскости не обсуждается, возможно, есть диалог в экспертной плоскости, как говорил сегодня Евгений Алексеевич [Брюн]. Я напомню, что Министерство здравоохранения разработало ограничение возраста продажи крепкого алкоголя, мне кажется, наиболее целесообразным продолжать дискуссию, продолжать работу именно в контексте этой инициативы", - сказал Салагай.