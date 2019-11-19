Пять вузов из России вошли в топ-100 университетов по версии Times Higher Education

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Сразу пять российских вузов впервые вошли в число ста лучших университетов мира в престижных предметных рейтингах по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе издания.

Так, в разделе "Физические науки" наивысшую позицию среди российских вузов занял Московский физико-технический институт (МФТИ). Он идет на 45-й строчке, а компанию ему в первой сотне составляет Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ, 81-я позиция). МГУ также фигурирует на 72-й строчке в категории "Искусство и гуманитарные науки".

В разделе "Бизнес и экономика" лучшей среди российских вузов оказалась "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ, у нее 94-я позиция), в раздел "Компьютерные науки (информатика)" вошли Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО, 74) и МФТИ (95).

В категории "Образование" на 94-й строчке идет Казанский федеральный университет (КФУ).