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Регулярный рейс между Хайкоу и южнокорейским Пусаном откроется в ноябре

Полеты будут осуществляться два раза в неделю из международного аэропорта Мэйлань

ХАЙКОУ, 19 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Air Busan начнет выполнять регулярные рейсы между южнокорейским Пусаном и Хайкоу с 27 ноября. Об этом сообщила газета China Daily.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю из международного аэропорта Мэйлань. Этот рейс станет одним из 24 новых воздушных маршрутов, открытых между провинцией Хайнань и аэропортами за рубежом в этом году. К настоящему времени из воздушных гаваней острова осуществляются полеты в 98 зарубежных городов.

В этом году международный аэропорт Мэйлань уже запустил новые рейсы из Хайкоу в Кучин (Малайзия), Осаку (Япония), Алма-Ату (Казахстан), Мандалай (Мьянма) и Сианук (Камбоджа). Авиаперелеты из Хайкоу осуществляются более чем по 30 международным и региональным направлениям.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. По итогам 2018 года Хайнань посетили более 255 тыс. россиян. Ожидается, что в этом году их число достигнет 300 тыс. человек.

Теги
КитайХайнань
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