Минпросвещения проведет конкурс школьных сочинений "Без срока давности" к 75-летию Победы

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ проведет в будущем году конкурс школьных сочинений "Без срока давности", приуроченный к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила во вторник на форуме "Актуальные вопросы российского гуманитарного образования" в Казани министр просвещения России Ольга Васильева.

"Как я уже отмечала чуть ранее, 2020 год - это год 75-летия Великой Победы, и, в соответствии с указом президента Российской Федерации, <...> следующий год объявлен Годом памяти и славы. Безусловно, министерство готовится принять самое активное участие, кроме традиционного формата, мы проводим большой конкурс школьных сочинений на тему "Без срока давности". Это делается для сохранения исторической памяти", - сказала Васильева.

По ее словам, в министерстве хотят, чтобы при работе над сочинениями школьники страны опирались в том числе на историю своей семьи, своего поселка, своего села, "большого или небольшого города, чтобы те рассказы о Великой Победе, о подвигах, испытаниях и мужестве легли в основу тех результатов, которые мы хотим получить".

Форум "Актуальные вопросы российского гуманитарного образования" проходит в дни празднования 215-летия Казанского федерального университета (КФУ). Он объединяет в своей программе два мероприятия - выездное совещание Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания и III Съезд учителей истории и обществознания Татарстана. В рамках форума участники планируют в том числе обсудить подготовку к будущим ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию.