КС: взыскать расходы по банкротству с ИП можно только после оценки всех обстоятельств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ постановил, что взыскать расходы, затраченные на процедуру банкротства, в пользу ее инициатора с индивидуального предпринимателя (ИП) можно только после тщательной оценки всех обстоятельств и факторов, которые повлияли на их итоговую сумму. Об этом говорится в опубликованном на сайте постановлении суда.

Согласно документу, в КС рассматривалось обращение индивидуального предпринимателя Владимира Лысенко из Калининграда, который посчитал, что статья 15 ГК РФ о возмещении убытков, статья 1064 ГК РФ об ответственности за причинение вреда и статья 59 закона "О несостоятельности (банкротстве)" противоречат Конституции.

"[Признать их] не противоречащими Конституции РФ, поскольку <…> они не предполагают взыскания с индивидуального предпринимателя, своевременно не обратившегося в арбитражный суд с заявлением должника о признании его банкротом, убытков в размере понесенных налоговым органом, инициировавшим дело о банкротстве, судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему без установления всех элементов состава соответствующего гражданского правонарушения, а также без оценки разумности и осмотрительности действий (бездействия) всех лиц, которые повлияли на возникновение и размер расходов по делу о банкротстве", - говорится в документе.

Как отмечается в постановлении, Лысенко был признан банкротом по иску Федеральной налоговой службы (ФНС). В отношении бизнесмена была начата процедура конкурсного производства, однако после ее завершения оплатить услуги конкурсного управляющего на сумму более 427 тыс. рублей пришлось самой ФНС, так как у предпринимателя не оказалось денег.

После этого налоговая обратилась в суд с требованием взыскать с бизнесмена эти деньги, и в арбитраже ей удалось добиться удовлетворения иска. Сам предприниматель полагал, что на момент завершения процедуры у него еще было имущество для продажи и возмещения долгов, однако в конечном итоге Арбитражный суд Северо-Западного округа указал, что ФНС имела право пойти в суд для взыскания средств. Верховный суд отказался принимать жалобу Лысенко, после чего он обратился в КС.

В своем постановлении КС указывает, что банкротство ИП и юридических лиц имеет различия, так как юридическое лицо после завершения процедуры банкротства ликвидируется, а ИП продолжает нести обязательства. Кроме того, КС также отметил, что инициатор процедуры банкротства обязан "действовать разумно и осмотрительно в целях недопущения возникновения у него новых расходов, взыскание которых с должника будет невозможно", а также указал, что кредитор при подаче банкротного иска обязан иметь достаточно оснований полагать, что возбуждение дела о несостоятельности ответчика будет иметь положительный эффект для истца. Дело Лысенко, как отмечается в постановлении, должно быть пересмотрено в арбитражном суде с учетом позиции КС.