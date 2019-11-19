Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

КС: взыскать расходы по банкротству с ИП можно только после оценки всех обстоятельств

Инициатор процедуры банкротства обязан "действовать разумно и осмотрительно", отмечается в постановлении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ постановил, что взыскать расходы, затраченные на процедуру банкротства, в пользу ее инициатора с индивидуального предпринимателя (ИП) можно только после тщательной оценки всех обстоятельств и факторов, которые повлияли на их итоговую сумму. Об этом говорится в опубликованном на сайте постановлении суда.

Согласно документу, в КС рассматривалось обращение индивидуального предпринимателя Владимира Лысенко из Калининграда, который посчитал, что статья 15 ГК РФ о возмещении убытков, статья 1064 ГК РФ об ответственности за причинение вреда и статья 59 закона "О несостоятельности (банкротстве)" противоречат Конституции.

"[Признать их] не противоречащими Конституции РФ, поскольку <…> они не предполагают взыскания с индивидуального предпринимателя, своевременно не обратившегося в арбитражный суд с заявлением должника о признании его банкротом, убытков в размере понесенных налоговым органом, инициировавшим дело о банкротстве, судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему без установления всех элементов состава соответствующего гражданского правонарушения, а также без оценки разумности и осмотрительности действий (бездействия) всех лиц, которые повлияли на возникновение и размер расходов по делу о банкротстве", - говорится в документе.

Как отмечается в постановлении, Лысенко был признан банкротом по иску Федеральной налоговой службы (ФНС). В отношении бизнесмена была начата процедура конкурсного производства, однако после ее завершения оплатить услуги конкурсного управляющего на сумму более 427 тыс. рублей пришлось самой ФНС, так как у предпринимателя не оказалось денег.

После этого налоговая обратилась в суд с требованием взыскать с бизнесмена эти деньги, и в арбитраже ей удалось добиться удовлетворения иска. Сам предприниматель полагал, что на момент завершения процедуры у него еще было имущество для продажи и возмещения долгов, однако в конечном итоге Арбитражный суд Северо-Западного округа указал, что ФНС имела право пойти в суд для взыскания средств. Верховный суд отказался принимать жалобу Лысенко, после чего он обратился в КС.

В своем постановлении КС указывает, что банкротство ИП и юридических лиц имеет различия, так как юридическое лицо после завершения процедуры банкротства ликвидируется, а ИП продолжает нести обязательства. Кроме того, КС также отметил, что инициатор процедуры банкротства обязан "действовать разумно и осмотрительно в целях недопущения возникновения у него новых расходов, взыскание которых с должника будет невозможно", а также указал, что кредитор при подаче банкротного иска обязан иметь достаточно оснований полагать, что возбуждение дела о несостоятельности ответчика будет иметь положительный эффект для истца. Дело Лысенко, как отмечается в постановлении, должно быть пересмотрено в арбитражном суде с учетом позиции КС.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в пилотном режиме в 2022 году
В 2020 году в пилотном режиме в некоторых регионах начнут проводить обязательные экзамены по иностранному языку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС