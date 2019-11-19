Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков считает, что Кремль переадресует в Генпрокуратуру письмо родственников заключенных

Пресс-секретарь президента отказался комментировать факт направления этого обращения, поскольку оно поступило только во вторник

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что письмо родственников заключенных, направленное главе государства с просьбой не допустить нарушений в ведении дел, будет передано для рассмотрения в Генеральную прокуратуру.

Представитель Кремля отказался комментировать факт направления этого обращения, поскольку оно поступило только во вторник. "Я, естественно, еще не имел возможности с этим ознакомиться", - пояснил он.

По его мнению, в письме, скорее всего, речь идет о надзоре. "Функцию надзора у нас выполняет Генпрокуратура, поэтому я не исключаю, что это письмо будет переадресовано в Генпрокуратуру с тем, чтобы она и выполнила свои функции", - сказал Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Адвокат заявил об отсутствии ряда важных материалов в деле о гибели 8 пожарных в Москве
Защита считает, что кровля склада на Амурской улице рухнула из-за взрыва
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС