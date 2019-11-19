Песков считает, что Кремль переадресует в Генпрокуратуру письмо родственников заключенных

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что письмо родственников заключенных, направленное главе государства с просьбой не допустить нарушений в ведении дел, будет передано для рассмотрения в Генеральную прокуратуру.

Представитель Кремля отказался комментировать факт направления этого обращения, поскольку оно поступило только во вторник. "Я, естественно, еще не имел возможности с этим ознакомиться", - пояснил он.

По его мнению, в письме, скорее всего, речь идет о надзоре. "Функцию надзора у нас выполняет Генпрокуратура, поэтому я не исключаю, что это письмо будет переадресовано в Генпрокуратуру с тем, чтобы она и выполнила свои функции", - сказал Песков.