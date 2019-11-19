Замглавы МЧС считает обоснованными действия пожарных, обвиняемых в халатности

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы МЧС РФ Илья Денисов считает правильными действия пожарного Дмитрия Ширлина, обвиняемого в халатности по делу о гибели восьми коллег при тушении возгорания на складе на востоке Москвы в 2016 году. Во вторник Денисова допросили в качестве свидетеля защиты, поскольку в момент пожара он был начальником столичного главка МЧС РФ.

"Когда стало известно о пропаже пятерых человек, я прибыл на пожар и возглавил тушение после Ширлина. Первое решительное направление (в ликвидации пожара - прим. ТАСС) выбрал поиск и спасение людей и второе - это предотвращение угрозы взрыва компрессорной установки с аммиаком. Его действия (Ширлина как руководителя тушением пожара - прим. ТАСС) считаю обоснованными", - сказал он в Преображенском суде, отметив, что распоряжений Ширлина не отменял.

По мнению Денисова, который сам является пожарным, Ширлин действовал согласно обстановке и не мог предвидеть обрушение части кровли. "Руководитель тушением пожара действует в обстановке неопределенности. Самое главное, что удалось предотвратить взрыв (компрессорной установки с аммиаком)", - считает замглавы МЧС.

Такого же мнения Денисов придерживается относительно действий другого обвиняемого Сергея Барсукова, который на пожаре руководил штабом. "Он выполнил все свои обязанности согласно уставу", - отметил он.

На вопрос родственников погибших, можно ли было избежать гибели людей, замминистра ответил утвердительно. "На данный момент времени: да, конечно. На тот момент времени на их месте (погибших пожарных) мог оказаться и Ширлин, и я мог оказаться", - подчеркнул Денисов.

Трагедия на Амурской

Пожар на Амурской улице в Москве произошел вечером 22 сентября 2016 года. Огонь стремительно распространился на огромную площадь, произошло обрушение кровли на площади порядка 100 кв. м, когда на ней находились 20 пожарных, восемь из которых упали вместе с обрушившейся кровлей и погибли. Пожар удалось потушить спустя 14 часов.

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в халатности начальнику управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве, полковнику внутренней службы Дмитрию Ширлину и старшему помощнику начальника дежурной смены службы пожаротушения ФПС ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве, подполковнику внутренней службы Сергею Барсукову. Коллеги подсудимых не согласны с предъявленным им обвинением и считают, что они выполняли свой служебный долг.

По словам адвоката, Ширлин был пятым руководителем тушения пожара (РТП) и до его прибытия пожарные уже находились на кровле здания. Так как огонь распространялся в сторону аммиачного цеха, было принято решение усилить пожарные расчеты на кровле, чтобы создать водяные завесы для защиты аммиачного цеха. Коллеги Ширлина считают, что его действия были обоснованными и правильными. Адвокат обратил внимание, что собственники здания не были привлечены к уголовной ответственности, в отношении них дело прекращено, хотя изначально оно было возбуждено по факту нарушений правил пожарной безопасности.

За проявленный героизм погибшие пожарные были посмертно награждены орденами Мужества.