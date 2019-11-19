Садовничий открыл стелу в честь старта строительства технологической долины МГУ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ректор МГУ Виктор Садовничий открыл во вторник стелу на месте будущего Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Завершить строительство Центра планируют в 2023 году.

"Мы присутствуем на открытии стелы, на начале строительства технологической Долины МГУ - научно-технологического центра. Эта идея некоторое время назад была высказана Московским университетом, потребовался закон, постановление правительства. Сегодня мы начинаем освоение этой территории, создание семи технологических кластеров", - сказал Садовничий журналистам.

По его словам, центр станет интерфейсом технологических исследований МГУ и других университетов. "Около 80 компаний нашей страны изъявили желание участвовать в создании нашей долины", - добавил он. Садовничий отметил, что начало строительства происходит в день 308-летия со дня рождения Михаила Ломоносова, основателя Московского университета.

В марте 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об образовании инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы", который будет создан на базе Московского государственного университета им. Ломоносова. Неформально центр называют научно-технологической долиной МГУ.

Основными направлениями деятельности центра станут биомедицина, фармацевтика, нанотехнологии, информационные технологии, робототехника, а также космические исследования и космонавтика.

Как ранее сообщал заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, власти столицы получат до конца текущего года в собственность города 30% акций управляющей компании Инновационного научно-технологического центра МГУ. Инвестиции в технологическую долину до 2022 года составят 20 млрд рублей. Половину из них вложит московское правительство.