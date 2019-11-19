Консорциум под управлением компании "Новая земля" разработает мастер-план Дербента

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 19 ноября. /ТАСС/. Консорциум под лидерством российской проектно-консалтинговой компании "Новая земля" стал победителем конкурса на разработку мастер-плана Дербента, итоги которого подведены во вторник.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о переходе крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития города. Первым городом, который решил разработать мастер-план развития в соответствии с международными стандартами, стал Дербент.

"Победителем объявляется консорциум "Новой земли". Поздравляю!", - сказал мэр Дербента Хизри Абакаров, объявляя итоги голосования жюри.

Как отметил, представляя проект, управляющий партнер проектно-консалтинговой компании "Новая земля" Иван Курячий, предложенный план развития рассчитан до 2040 года. На первом этапе предлагается реализовать проекты по развитию набережной Дербента, а также по ревитализации объектов в историческом центре города. "Объем инвестиций на первые два года оценивается в 700-750 млн рублей", - уточнил Курячий.

"Туристическая миля" и "зеленые стены" Дербента

Проект, предложенный консорциумом "Новой земли", рассматривает Дербент как "перекресток культур и эпох", предлагая поэтапное развитие города до 2040 года с созданием новой "туристической мили" в центре города, которая будет являться продолжением стен цитадели Нарын-Кала, соединяя исторический центр Дербента с морем и набережной. Заканчиваться "Туристическая миля" будет "площадью на воде" - понтонным бассейном в акватории Каспийского моря в районе центральной части набережной. По замыслу авторов проекта, гости города смогут купаться в нем до запуска очистных сооружений, которые позволят очистить воду в прибрежной зоне.

Также проект предполагает создание двух новых жилых районов на юге и севере города со среднеэтажной застройкой и социальной инфраструктурой внутри каждого из районов. Кроме того, на севере горда предлагается создание промышленно-логистического кластера, в который будут вынесены все ныне существующие в центральной части промышленные площадки, а также общественного образовательного кластера мирового уровня.

В южной части, где сегодня расположен один из карьеров по добыче камня, участники консорциума предлагают создать современный оздоровительный центр, при этом сам карьер планируется заполнить подогреваемой морской водой, что позволит обеспечить круглогодичный купальный сезон.

Как рассказал, представляя проект, управляющий партнер проектно-консалтинговой компания "Новая земля" Иван Курячий, еще одной его особенностью станет создание "зеленых стен" по аналогии с крепостными стенами древней Нарын-Калы.

"Дербент славится каменными стенами, которые использовались для обороны. Мы предлагаем зеленые "стены", сформированные деревьями и виноградниками, которые позволят в будущем ограничить хаотичную застройку города. Это зеленый пояс - не только экология, но и формирования рекреационного пространства, внутри города мы связываем их зелеными общественными пространствами - скверами, бульварами и так далее", - сказал, представляя проект, управляющий партнер проектно-консалтинговой компании "Новая земля" Иван Курячий.

На набережной Дербента проектом предусмотрено создание нескольких зон - с гостиничной инфраструктурой на юге, конгресс-центром и спортивной зоной в северной части, и благоустроенной центральной зоной, а также новой намывной частью и волнорезами.

О конкурсе

Открытый международный конкурс на разработку мастер-плана городского округа "Город Дербент" стартовал 25 июня. Общий призовой фонд конкурса, сформированный из средств благотворительного фонда "Я люблю Дербент", составляет 14,5 млн рублей. Заявки в оргкомитет конкурса подали 26 участников, в составе которых 64 компании (13 - индивидуально, 51 - в составе 13 мультинациональных консорциумов).