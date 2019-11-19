Недовольные финансированием пожарные Литвы пригрозили забастовкой

ВИЛЬНЮС, 19 ноября. /ТАСС/. Пожарные Литвы провели митинг против недостаточного финансирования противопожарно-спасательной службы у Дома правительства, в ходе которого в случае невыполнения властями своих обязательств пригрозили кабмину дальнейшими акциями вплоть до забастовки.

"Есть такое средство, как забастовка, хотя мы не хотели бы к нему прибегать, потому что это скажется на безопасности людей", - заявил на митинге руководитель объединения профсоюзов работников пожарной охраны Альгис Лисаускас.

По его словам, возможно, это будет "пассивная забастовка", когда дежурство будут нести неполные экипажи. "Что-нибудь предпримем. Может, придется прибегнуть к голодовке", - сказал профсоюзный лидер.

Как отметили митингующие, они настаивают на том, чтобы государство обеспечило финансирование системы в таком объеме, который позволил бы пожарной охране эффективно выполнять возложенные функции, и обеспечить достойную зарплату людям. "Сейчас пожарные получают чуть больше установленного по стране минимума, который, согласно Кодексу о труде, платят за неквалифицированную работу", - подчеркнула на митинге председатель федерации работников правоохраны Лорета Сошчекене.

На текущий год финансовые потребности пожарной охраны оценивались в €27 млн, выделено было €24,8 млн. На 2020 год необходимо €32 млн, проектом госбюджета планируется выделить чуть более €27 млн.

Согласно опросам общественного мнения, пожарные являются безусловными лидерами среди всех государственных структур и служб по доверию жителей. Так, в ноябре их рейтинг составлял 91%, у находившегося на втором месте института президента Литвы было 79%.