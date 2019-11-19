Михалков призвал мэрию Москвы выкупить киноцентр "Соловей"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков написал письмо в мэрию Москвы с просьбой к городским властям выкупить здание киноцентра "Соловей", на месте которого владельцы земли планируют построить гостиничный комплекс. Эту информацию ТАСС во вторник подтвердили в пресс-службе Михалкова.

"Мы подтверждаем подлинность письма", - отметил собеседник агентства.

Ранее Михалков, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил журналистам, что "было бы нелепо", если бы он "как председатель Союза кинематографистов не защищал бы этот кинотеатр". По словам режиссера, "Соловей" - это один из самых крупных киноцентров с большим количеством залов. Михалков надеется, что город выкупит эту землю, а компания (которой сейчас принадлежит земля - прим. ТАСС) готова за свой счет переоборудовать залы.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский также выступил против того, чтобы киноцентр "Соловей" закрылся, однако указывал, что этот вопрос находится в компетенции московских властей. Предполагается, что многозальный кинотеатр закроется в конце 2019 года.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагаются 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания, АО "Киноцентр", получил разрешение на строительство гостиницы на Дружинниковской улице, владение 15. Новость о возможном сносе "Соловья" вызвала широкий общественный резонанс, 1 декабря прошлого года состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против сноса кинотеатра.