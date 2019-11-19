ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Герцогиня Сассекская Меган Маркл названа самой влиятельной персоной в мире моды онлайн в результате исследования, проведенного поисковой платформой Lyst. 38-летняя супруга принца Гарри, согласно отчету поисковика "Мир моды в 2019 году", стала наиболее авторитетным примером по выбору нарядов в интернете.

Детали ее гардероба подвергаются тщательному анализу и вызывают повышенный интерес у онлайн-аудитории, а каждый ее наряд сразу после появления на публике оборачивался ростом поиска аналогичной одежды в среднем на 216%. Эти сведения эксперты получили, изучив, в частности, показатели продаж по 6 млн модных товаров в более чем 12 тыс. интернет-магазинов, а также освещение мировыми СМИ и упоминания в социальных сетях модных тенденций года, создаваемых крупнейшими брендами.

Ажиотаж у аудитории вызвало появление Маркл в платье The Club Monaco на встрече в ЮАР с лауреатом Нобелевской премии мира почетным архиепископом Десмондом Туту. Оно было распродано в глобальной сети менее чем за 24 часа после поистине взрыва интереса - на 570% - к этому наряду!