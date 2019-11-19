ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Герцогиня Сассекская Меган Маркл названа самой влиятельной персоной в мире моды онлайн в результате исследования, проведенного поисковой платформой Lyst. 38-летняя супруга принца Гарри, согласно отчету поисковика "Мир моды в 2019 году", стала наиболее авторитетным примером по выбору нарядов в интернете.
Детали ее гардероба подвергаются тщательному анализу и вызывают повышенный интерес у онлайн-аудитории, а каждый ее наряд сразу после появления на публике оборачивался ростом поиска аналогичной одежды в среднем на 216%. Эти сведения эксперты получили, изучив, в частности, показатели продаж по 6 млн модных товаров в более чем 12 тыс. интернет-магазинов, а также освещение мировыми СМИ и упоминания в социальных сетях модных тенденций года, создаваемых крупнейшими брендами.
Ажиотаж у аудитории вызвало появление Маркл в платье The Club Monaco на встрече в ЮАР с лауреатом Нобелевской премии мира почетным архиепископом Десмондом Туту. Оно было распродано в глобальной сети менее чем за 24 часа после поистине взрыва интереса - на 570% - к этому наряду!
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Arch meets Archie! This morning The Duke and Duchess were honoured to introduce their son Archie, to Archbishop, Desmond Tutu and his daughter, Thandeka. The Archbishop, a globally respected figure in anti-apartheid movement, is one of the world’s great champions of equality, and has spent his life tirelessly battling injustice. Their Royal Highnesses have joined The Archbishop and Thandeka to learn more about the work of The Tutu and Leah Legacy Foundation, and see first-hand how they are focussing on global awareness of the critical issues affecting the world. #RoyalVisitSouthAfrica • Photo ©️ Reuters
Повышенное внимание модницы проявили к широкополой шляпе Маркл во время церковной службы в День поминовения, одноцветной юбке-миди от одного из американских брендов на другом мероприятии, а также к любимым ею платьям-рубашкам, указывает газета Evening Standard.
Герцогиня намерена теперь создать собственную линию офисной одежды для женщин. В работе над коллекцией она будет сотрудничать с таким известными брендами, как Marks&Spencer, John Lewis & Partners и Jigsaw.