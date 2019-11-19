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Меган Маркл названа самой влиятельной персоной в мире моды онлайн

Герцогиня стала наиболее авторитетным примером по выбору нарядов в интернете

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Герцогиня Сассекская Меган Маркл названа самой влиятельной персоной в мире моды онлайн в результате исследования, проведенного поисковой платформой Lyst. 38-летняя супруга принца Гарри, согласно отчету поисковика "Мир моды в 2019 году", стала наиболее авторитетным примером по выбору нарядов в интернете.

Детали ее гардероба подвергаются тщательному анализу и вызывают повышенный интерес у онлайн-аудитории, а каждый ее наряд сразу после появления на публике оборачивался ростом поиска аналогичной одежды в среднем на 216%. Эти сведения эксперты получили, изучив, в частности, показатели продаж по 6 млн модных товаров в более чем 12 тыс. интернет-магазинов, а также освещение мировыми СМИ и упоминания в социальных сетях модных тенденций года, создаваемых крупнейшими брендами.

Ажиотаж у аудитории вызвало появление Маркл в платье The Club Monaco на встрече в ЮАР с лауреатом Нобелевской премии мира почетным архиепископом Десмондом Туту. Оно было распродано в глобальной сети менее чем за 24 часа после поистине взрыва интереса - на 570% - к этому наряду!

Повышенное внимание модницы проявили к широкополой шляпе Маркл во время церковной службы в День поминовения, одноцветной юбке-миди от одного из американских брендов на другом мероприятии, а также к любимым ею платьям-рубашкам, указывает газета Evening Standard.

Герцогиня намерена теперь создать собственную линию офисной одежды для женщин. В работе над коллекцией она будет сотрудничать с таким известными брендами, как Marks&Spencer, John Lewis & Partners и Jigsaw.

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