Марафонский огонь в декабре прибудет из Греции в китайский Даньчжоу

ХАЙКОУ /Китай/, 19 ноября. /ТАСС/. Огонь из греческого города Марафон в следующем месяце доставят в город Даньчжоу на острове Хайнань (Южный Китай), где 22 декабря состоится X Международный марафон. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

Более 200 городов Китая ежегодно проводят марафоны, однако Даньчжоу станет первым городом в КНР, организующим соревнования, куда огонь прибудет из греческого Марафона.

"Прибытие марафонского огня и проведение эстафеты факела в Даньчжоу станет важной частью мероприятий в преддверии X Международного марафона", - цитирует портал слова члена организационного комитета мероприятия Цю Бо. По его словам, 22 декабря эстафету передачи огня возглавит мэр города Даньчжоу. В мероприятии также примут участие несколько известных спортсменов из Греции.

Международный марафон в Даньчжоу проводится с 2009 года. Как сообщает портал, соревнования отличаются от других марафонов в КНР. Они станут частью Двадцатого Хайнаньского международного карнавала, который пройдет на острове с 22 ноября по 31 декабря. В течение шести недель жители и гости острова смогут принять участие не только в соревнованиях в различных видах спорта, но и в культурных мероприятиях, концертах. Помимо Даньчжоу карнавал охватит улицы и площадки пяти городов острова, среди которых Хайкоу (административный центр провинции), Ваньнин, Линшуй, Санья и Цюнхай.

Карнавал завершится в новогоднюю ночь большим музыкальным концертом в Хайкоу.