Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в пилотном режиме в 2022 году

КАЗАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ рассматривает возможность введения в 2022 году обязательного ЕГЭ по истории в ряде пилотных регионов. Об этом во вторник сообщила на форуме "Актуальные вопросы российского гуманитарного образования" в Казани министр просвещения РФ Ольга Васильева.

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"Думаю, что в 2022 году мы сможем говорить о "пилотах" уже именно по истории", - сказала Васильева.

Она напомнила, что в 2020 году в пилотном режиме в ряде регионов начнут также проводить экзамены по иностранному языку.

Форум "Актуальные вопросы российского гуманитарного образования" в Казанском федеральном университете (КФУ), который отмечает свое 215-летие. На площадке форума проходят выездное совещание Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания и III Съезд учителей истории и обществознания Татарстана. Участники планируют, в том числе, обсудить подготовку к предстоящим ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию.