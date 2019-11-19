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В Минюсте назвали "вырванными из контекста" фразы о ситуации с домашним насилием в России

Как отметили в ведомстве, в сообщениях СМИ также некорректно переведены с английского языка выдержки из процессуальной позиции

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ заявило об искажении перевода в СМИ своего ответа в ЕСПЧ относительно уровня домашнего насилия в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.

"Опубликованная рядом СМИ информация о том, что Минюст России считает масштабы домашнего насилия преувеличенными, искажает суть заявленной в Европейском суде по правам человека позиции властей Российской Федерации и содержит вырванные из контекста заявления. Также в сообщениях СМИ некорректно переведены с английского на русский язык выдержки из процессуальной позиции", - заявили в Минюсте.

"Изложенная в направленном в ЕСПЧ меморандуме позиция заключается в том, что серьезная проблема насилия является общей для многих стран, в том числе актуальна для Российской Федерации. При этом государство обязано обеспечить безусловную защиту от насилия, независимо от того, кто является его жертвой: ребенок, женщина или мужчина", - пояснили суть ответа в российском министерстве. "Утверждения представителей заявителя (меморандум Минюста в ЕСПЧ был направлен на запрос в связи с объединением Европейским судом жалоб от четырех россиянок, пострадавших от домашнего насилия - прим. ТАСС) о наличии в рассматриваемом случае в том числе нарушения статьи 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающей дискриминацию, не соответствуют практике самого Европейского суда", - отметили в Минюсте.

В министерстве пояснили, что, несмотря на отсутствие отдельного состава преступления для домашнего насилия, законодательство РФ предусматривает более чем 40 составов УК для квалификации фактов домашнего насилия и по меньшей мере 5 административных правонарушений, запрещающих различные формы актов насилия в отношении физических лиц, в том числе совершенных членами собственной семьи. При этом в Минюсте подчеркнули, что это "не исключает дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере для защиты прав граждан".

В связи с ранее вступившим в силу постановлением ЕСПЧ по делу "Володина против России", ставшим первым актом ЕСПЧ применительно к вопросу домашнего насилия в отношении России с момента присоединения к Конвенции в 1998 году, "российские власти предпринимают все необходимые меры по исполнению данного постановления", отметили в Минюсте.

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