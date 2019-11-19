Участник "Нового величия" не признал вину в экстремизме

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, осужденный ранее по статье о создании экстремистского сообщества и находящийся под подпиской о невыезде после отмены приговора, не признает вину. Об этом он заявил в Люблинском суде Москвы, который во вторник приступил к повторному рассмотрению уголовного дела в отношении него.

"Обвинение мне понятно. Нет, свою вину не признаю полностью", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

В свою очередь, защита обвиняемого заявила, что в обвинительном заключении в деле Ребровского нет состава преступления. "Об объединении уголовных дел [с другими фигурантами] не имеет смысла говорить. Там фигуранты, которые сидят под стражей, и дело идет уже полгода. И у нас нет морального права настаивать на их объединении", - отметила адвокат Мария Эйсмонт.

Следующее заседание назначено на 4 декабря в 14:00 мск. Согласно установленному порядку, судебные заседания будут проходить каждые вторник и четверг. Ребровскому вменяется организация и участие в экстремистском сообществе.