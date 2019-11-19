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Госдума приняла во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц. Инициатива призвана стать зеркальным ответом в том числе на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах, подчеркивали ранее в парламенте РФ.

Предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа. Одновременно вводится возможность признавать просто иноагентами (а не СМИ-иноагентами) также физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют и (или) участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа.

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