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Суд отменил решение о штрафе в отношении ИД "Момент истины" за фейки

Материалы направлены на новое рассмотрение в судебный участок мирового судьи

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы отменил решение мирового суда в отношении издательского дома "Момент истины", подвергнутому первому в России административному штрафу в размере 200 тыс. рублей по статье КоАП о фейковых новостях. Об этом ТАСС сообщил адвокат Федор Трусов, представляющий интересы организации.

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"Судебное решение, которое мы считаем необоснованным и подлежащим безусловной отмене, Хорошевский районный суд отменил и направил на новое рассмотрение в судебный участок мирового судьи", - сказал Трусов.

По его словам, мотив отмены решения - ненадлежащее извещение представителей издания о судебном заседании в суде первой инстанции. "Мы воспринимаем это решение как оправдательное", - отметил юрист. Вместе с тем, жалоба на штраф в отношении главного редактора ИД Евгения Гнеушева назначена к рассмотрению в райсуде 21 ноября в 15:00 мск.

Первый штраф за фейковые новости

15 октября судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района Москвы назначил первые в России административные штрафы по статье КоАП о фейковых новостях. Суд признал организацию "Момент истины" виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил ей административный штраф в размере 200 тыс. рублей без конфискации предмета правонарушений. Также суд назначил административный штраф в размере 60 тыс. рублей главному редактору издания Гнеушеву.

Предметом судебного разбирательства стали выявленные Роскомнадзором в августе на YouTube видеоролики сетевого издания (о подготовке в России майдана - прим. ТАСС) и гиперссылки на сайте издания на эти ролики. Согласно материалам дела, Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, где были размещены ролики.

Как говорится в тексте апелляционной жалобы организации, "ООО "Момент истины" считает, что действиями Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры РФ, поддержанными судом, нарушаются право на свободу слова, свободу выражения мнения, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, предусмотренное Европейской Конвенцией о защите прав человека и Конституцией РФ.

18 марта президент России подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Он дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей. Законом были введены также штрафы за распространение фейковых новостей. Часть 9 статьи 13.15. КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой, на должностных лиц - от 60 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

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