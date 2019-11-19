Источник: в 2019 году Британия отказала в визе нескольким российским журналистам

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Великобритания в 2019 году без объяснения причин не выдала визы нескольким российским журналистам. Такие данные сообщил ТАСС источник в Москве.

"За 2019 год официальный Лондон отказал в визе нескольким российским журналистам. Речь идет о работавших и направлявшихся на работу в Великобританию собственных корреспондентах. Одному из них виза не была продлена, второму не выдана. Причины британские власти не объяснили", - сказал собеседник агентства.

"Налицо явное нарушение прав журналистов, связанное с исполнением ими своих профессиональных обязанностей. В последние годы дискредитация журналистов стала, к сожалению, еще одной британской традицией", - добавил источник.

Ранее британское посольство в Москве сообщило, что стало чаще выдавать визы россиянам.

Официальных комментариев британского диппредставительства по невыдаче виз представителям СМИ пока не поступало.